РИА: бойцы 80-й бригады ВСУ оказались отрезаны от снабжения в Сумской области

Группа солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в районе населенного пункта Садки в Сумской области, оказалась отрезана от снабжения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на протяжении недели отсутствуют провизия, зарядные устройства», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что имеющиеся у украинских военных аккумуляторы для радиостанций уже исчерпали свой ресурс.

Как отметил источник, подразделения российских войск «Север» перерезали воздушную логистику ВСУ на данном участке фронта. Кроме того, стала невозможной доставка еды и необходимых вещей с помощью наземных робототехнических комплексов.

21 февраля в силовых структурах заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по казармам операторов дронов ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области. В результате украинские формирования понесли потери. В том числе среди ликвидированных военных ВСУ были так называемые медийные боевики.

Ранее переброшенный под Сумы стрелковый батальон ВСУ понес потери, не вступив в бой.