Украинцам предлагали сбежать от мобилизации под видом футболистов

В Киеве задержали организатора вывоза уклонистов из страны под видом футболистов
Efrem Lukatsky/AP

В Киеве задержали организатора схемы вывоза из страны желающих избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) под видом игроков футбольной команды. Об этом сообщило главное управление полиции украинской столицы.

О какой именно команде идет речь, в ведомстве не уточнили. В его сообщении уточняется, что 26-летний киевлянин обещал желающим избежать мобилизации легальное пересечение границы в составе группы игроков под предлогом участия в выездном матче.

За свои услуги злоумышленник требовал $10 тысяч с человека, гарантируя оформление всех необходимых документов в течение десяти дней. В пакет также входили транспортировка к пограничному пункту и подробный инструктаж о том, как вести себя при прохождении контроля.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК (Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, украинского аналога военкоматов).

Ранее на украинского футболиста завели дело за избиение сотрудника ТЦК.
 
