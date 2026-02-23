Размер шрифта
В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ ввели графики отключений

Балицкий: графики аварийных отключений введены в Запорожье из-за обстрелов ВСУ
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Массированные обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетических объектов стали причиной введения графиков аварийных отключений в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в регионе был поврежден ряд объектов генерации и распределения электричества.

«Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях, принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии — графики аварийных отключений», — добавил Балицкий.

Отмечается, что введенные графики коснулись на данный момент более 260 населенных пунктов.

Накануне Балицкий уже сообщал, что в Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам произошло повторное отключение света.

Он подчеркнул, что специалисты продолжают восстановление. Балицкий также обратился к жителям региона с просьбой проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.

Ранее армия России нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
 
