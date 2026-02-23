Размер шрифта
Путин вручил награду командиру, доложившему о взятии Гуляйполя

Путин вручил «Золотую звезду» командиру Веденину, сообщившему о взятии Гуляйполя
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину. Военный в числе других командиров докладывал в декабре об освобождении Гуляйполя и обстановке в Запорожской области, отмечает РИА Новости.

Церемония награждения проходит в представительском кабинете президента в Кремле.

Всего глава государства вручит медали «Золотая Звезда» девяти военнослужащим. Кроме Веденина награда будет вручена генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, подполковнику Иналу Гериеву, старшему лейтенанту Сергею Каримову, генерал-майору, Евгению Ковылину, лейтенанту Михаилу Королю, старшему лейтенанту Владимиру Силенко, полковнику Александру Фабричнову и старшему лейтенанту Василю Ямалетдинову.

Орден МВладимир Путин наградит орденами Мужества двух военнослужащих — подполковника Николая Нетесова и полковника Александра Рукосуева.

Во время своей речи президент подчеркнул, что Россия сегодня сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, а на передовой «этой борьбы» находятся сильные, отважные, самоотверженные люди — солдаты и офицеры Вооруженных сил России, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники министерства внутренних дел, специальных служб и подразделений.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся на СВО медалей «Золотая Звезда».
 
