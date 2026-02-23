Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Российские средства ПВО ночью сбили более 150 беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 152 украинских дронов за ночь
Министерство обороны РФ

Более 150 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в ночь на 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 7:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской и Саратовской областях — 65 и 35 соответственно. В Крыму отразили атаку 16 беспилотников, в Ростовской области — восьми. Еще восемь БПЛА сбили в Воронежской области, по четыре — над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае, по три — в Татарстане и Волгоградской области. В Курской и Липецкой областях нейтрализовали по две воздушные цели, единичные цели перехватили в Тверской и Тульской областях.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Альметьевска в Татарстане, в результате падения обломков БПЛА на территории промышленной зоны в населенном пункте возникло локальное возгорание. Никто из людей не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее украинский беспилотник повредил здание школы в Калужской области.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!