Российские средства ПВО ночью сбили более 150 беспилотников

Более 150 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в ночь на 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 7:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской и Саратовской областях — 65 и 35 соответственно. В Крыму отразили атаку 16 беспилотников, в Ростовской области — восьми. Еще восемь БПЛА сбили в Воронежской области, по четыре — над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае, по три — в Татарстане и Волгоградской области. В Курской и Липецкой областях нейтрализовали по две воздушные цели, единичные цели перехватили в Тверской и Тульской областях.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Альметьевска в Татарстане, в результате падения обломков БПЛА на территории промышленной зоны в населенном пункте возникло локальное возгорание. Никто из людей не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее украинский беспилотник повредил здание школы в Калужской области.