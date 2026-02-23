Российские военные ликвидировали в Воронеже и области более десяти БПЛА ВСУ

Силы ПВО уничтожили за ночь 14 БПЛА в Воронеже и области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Воронеже и области 14 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над городом и восемью районами области были обнаружены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов и одна высокоскоростная цель», — написал он.

По данным главы региона, в результате атаки никто не пострадал. Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа.

В результате в двух районах города были краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей. Их уже устранили, за что Гусев поблагодарил специалистов. Губернатор также выразил признательность военным за слаженную работу.

Министерство обороны России утром 23 февраля заявило, что средства ПВО в течение ночи сбили 152 украинских беспилотника самолетного типа над территорией страны. Как отметили в ведомстве, атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

За это время в двух областях — Тульской и Тверской — нейтрализовали единичные цели. В Волгоградской области и Татарстане ликвидировали по три дрона, над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае — по четыре, в Воронежской и Ростовской областях — по восемь. Еще 16 летательных аппаратов сбили в Крыму, 35 — в Саратовской области, 65 — в Белгородской области.

Ранее в Татарстане после налета БПЛА произошел пожар в промышленной зоне.