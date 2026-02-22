В регионах РФ ночью отразили атаки более 80 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 86 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Единичные воздушные цели были нейтрализованы в столичном регионе и Крыму. В Калужской области сбили три дрона, в Курской области — семь, в Брянской области — девять. По 11 беспилотников ликвидировали в Воронежской и Смоленской областях, 14 — в Саратовской области. Больше всего БПЛА — 24 — уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области.

Telegram-канал SHOT написал, что в ночь на 22 февраля над Саратовом и Энгельсом произошли около 10 взрывов. В тот момент на территории Саратовской области действовал режим воздушной опасности. Жители региона сообщили о работе систем ПВО. В аэропорту Саратова вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, сейчас объект работает в штатном режиме.

Ранее мужчина и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.