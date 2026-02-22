Размер шрифта
За сутки российские военные уничтожили более 300 беспилотников ВСУ

МО РФ: ПВО за сутки ликвидировали 326 БПЛА ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 326 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила прессс-служба Минобороны РФ.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что все уничтоженные дроны были самолетного типа.

В воскресенье, 22 февраля глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирный житель получил ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Подывотье в Севском районе. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Накануне беспилотный летательный аппарат нанес удар по автомобилю в районе хутора Красиво в Борисовском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки пострадали два человека — мужчина и трехлетняя девочка. У них диагностировали осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Ранее мощный ночной удар по Киеву попал на видео.
 
