В Энергодаре восстановили водоснабжение

В Энегродаре восстановили водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Пухов.
«Водоснабжение и водоотведение города обеспечено. Занимаемся энергоснабжением теплоисточников», — написал он.
Мэр также уточнял, что специалисты готовят к работе газовые котлы для отопления микрорайонов города.
«Параллельно занимаемся подключением газовых котлов для 1 и 2 микрорайона от резервного источника электроснабжения. Медсанчасть обеспечена энергоснабжение от резервных дизель-генераторов», — писал Пухов.
Власти сообщали, что отключения электроэнергии в Запорожской области затронули Энергодар. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщал об отключениях света на всей территории Запорожья.
Накануне глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что ситуация в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), становится все хуже.
Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.