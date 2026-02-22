В Энергодаре восстановили водоснабжение

В Энегродаре восстановили водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Пухов.

«Водоснабжение и водоотведение города обеспечено. Занимаемся энергоснабжением теплоисточников», — написал он.

Мэр также уточнял, что специалисты готовят к работе газовые котлы для отопления микрорайонов города.

«Параллельно занимаемся подключением газовых котлов для 1 и 2 микрорайона от резервного источника электроснабжения. Медсанчасть обеспечена энергоснабжение от резервных дизель-генераторов», — писал Пухов.

Власти сообщали, что отключения электроэнергии в Запорожской области затронули Энергодар. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщал об отключениях света на всей территории Запорожья.

Накануне глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что ситуация в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), становится все хуже.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.