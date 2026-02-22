В Запорожской области начались отключения света после удара ВСУ

Балицкий: после удара ВСУ отключения электроснабжения затронули весь регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергосистеме Запорожской области — отключения света затронули весь регион. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работы по восстановлению электроснабжения начаты», — написал он.

21 февраля военные ВСУ обстреляли школу в городе Васильевка в Запорожской области. Как рассказал глава региона, под удар попало место, где по определению не может быть никаких военных объектов.

Позже стало известно, что получили повреждения многоквартирные дома. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила, что в 11:00 мск украинские военные совершили артиллерийский обстрел территории городской школы, где ежедневно обучаются свыше 350 детей. В результате атаки никто не пострадал, отметила чиновница.

По ее словам, соседствующие с территорией учебного заведения многоквартирные дома были повреждены ударной волной и осколками.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ не спасли мирную жительницу.