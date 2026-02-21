ВСУ атаковали вторую за сутки школу в Запорожской области

Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли удар по школе в Васильевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в городе Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Под обстрел попал мирный город Васильевка. Целью террористов стала школа — место, где по определению не может быть никаких военных объектов», — написал Балицкий.

Он опубликовал фото с места происшествия, на котором видно поврежденные осколками школьные автобусы и территорию вокруг школы.

По информации главы региона, никто не пострадал. Такими ударами ВСУ пытаются запугать мирных жителей, подчеркнул Балицкий.

Накануне ВСУ атаковали школу в Энергодаре Запорожской области, в которой находились около 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения. Позднее Балицкий сообщил, что из-за атаки ВСУ в городе было отключено энергоснабжение.

16 февраля Балицкий сообщал, что ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым.

Ранее в Запорожской области назвали причину плохой связи в прифронтовых городах.