Глава Запорожской области охарактеризовал атаки ВСУ на школы

Атаки украинских войск на образовательные учреждения в Запорожской области являются чистым террором и запугиванием гражданского населения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по детским учреждениям.

«Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие», — отметил Балицкий.

21 февраля военные ВСУ обстреляли школу в городе Васильевка в Запорожской области. Как рассказал глава региона, под удар попало место, где по определению не может быть никаких военных объектов.

В результате атаки никто не пострадал. Тем не менее на территории вокруг образовательного учреждения были выявлены повреждения. Школьные автобусы оказались посечены осколками.

За день до этого украинские войска с помощью дрона ударили по школе в городе Энергодаре, также расположенном в Запорожской области. В тот момент в здании находились около 600 детей и 100 сотрудников. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ не спасли мирную жительницу.