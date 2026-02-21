Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

«Они ждут Россию»: в Харьковской области объяснили насилие ВСУ против местных жителей

ТАСС: ВСУ подвергают жителей Харьковской области насилию, считая их ждунами
Sofia Gatilova/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергают мирных жителей Харьковской области насилию, так как считают их «ждунами» России и Русского мира. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Слисаренко.

По его словам, жители, которые были эвакуированы с освобожденной территории региона, рассказывают, что военнослужащие ВСУ по большей части относились к ним очень негативно.

«Потому что они воспринимают тех людей, что остались на территории Харьковской области, которая пока под контролем украинских сил, «ждунами» — они ждут Россию, Русский мир. Поэтому там отношение очень негативное, есть случаи насильственных действий в отношении мирных жителей», — сказал Слисаренко.

16 февраля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил, что пророссийским властям Харьковской области неизвестно, является ли статус региона предметом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Также он отметил, что жителей подконтрольной России части Харьковской области интересует, будет ли проводиться референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам чиновника, организация голосования зависит от граждан и политической воли.

В конце декабря прошлого года глава ВГА Купянского района Харьковской области Александр Капленко сообщил, что свыше 80% жителей подконтрольной Вооруженным силам России территории региона получили гражданство РФ.

Ранее в подполье рассказали, почему ВСУ могут выйти из Харькова.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!