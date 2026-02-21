Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергают мирных жителей Харьковской области насилию, так как считают их «ждунами» России и Русского мира. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Слисаренко.

По его словам, жители, которые были эвакуированы с освобожденной территории региона, рассказывают, что военнослужащие ВСУ по большей части относились к ним очень негативно.

«Потому что они воспринимают тех людей, что остались на территории Харьковской области, которая пока под контролем украинских сил, «ждунами» — они ждут Россию, Русский мир. Поэтому там отношение очень негативное, есть случаи насильственных действий в отношении мирных жителей», — сказал Слисаренко.

16 февраля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил, что пророссийским властям Харьковской области неизвестно, является ли статус региона предметом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Также он отметил, что жителей подконтрольной России части Харьковской области интересует, будет ли проводиться референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам чиновника, организация голосования зависит от граждан и политической воли.

В конце декабря прошлого года глава ВГА Купянского района Харьковской области Александр Капленко сообщил, что свыше 80% жителей подконтрольной Вооруженным силам России территории региона получили гражданство РФ.

Ранее в подполье рассказали, почему ВСУ могут выйти из Харькова.