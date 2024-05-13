Врачи назвали диспансеризацию населения бесполезной тратой денег

Продолжительность жизни населения зависит от совокупности различных факторов, важное место среди которых занимает образ жизни людей, распространенность вредных привычек, отметил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Диспансеризация в этом направлении не приносит никаких позитивных результатов, заявил он НСН.

Воробьев раскритиковал один из главных аргументов необходимости диспансеризации – возможность с ее помощью вовремя выявить и вылечить серьезное заболевание. По словам специалиста, никакого раннего выявления болезней не существует. Он также заявил, что практика подобных медицинских обследований есть только в России, так как она не имеет особого смысла.

«Вместо того, чтобы лечить реально существующие болезни, мы тратим деньги на выявление несуществующих заболеваний и приписки», – заявил врач.

Он добавил, что на ожидаемую продолжительность жизни в большей степени влияют болезни, алкоголизм, наркомания, курение и военные действия.

В свою очередь председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников не согласился с ним и заявил, что диспансеризация играет одну из ключевых ролей в лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Раннее выявление дает возможность быстрее начать лечение и получить лучший результат», – уверен он.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников также считает, что диспансеризация не может увеличить продолжительность жизни россиян. Главными факторами, сокращающими жизнь, он назвал неправильное питание, неактивный образ жизни и вредные привычки.

Сейчас в России средняя продолжительность жизни составляет около 73,5 года. По указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

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