Министр обороны США показал видео своего жима штанги весом более 140 кг

Министр войны США Хегсет выжал штангу весом 143 кг и показал видео рекорда

Министр обороны США Пит Хегсет выжал штангу весом 315 фунтов (143 кг). Видео с рекордом он опубликовал в соцсети Х.

На кадрах министр в окружении военных совершает одно из базовых упражнений со штангой — жим лежа на горизонтальной скамье. Если присмотреться, то Хегсет делает жим не совсем «чисто»: при движении штанги вверх он отрывает таз, совершая так называемый «читинг» (включение дополнительных мышечных групп для поднятия тяжелого веса).

В январе Хегсет заявил, что в американской армии больше не будет «чуваков в платьях». По его словам, предыдущие администрации США отдавали возможности военно-промышленного комплекса страны и процессы иностранным государствам, пренебрегая важностью навыков, которые есть на своих предприятиях. При президенте Дональде Трампе эти дни закончены, добавил Хегсет.

В том же месяце министр обороны заявил о планах США взять под контроль все ключевые водные пути мира, чтобы обеспечить свободный проход своему военно-морскому флоту. По словам Хегсета, первоочередной задачей Пентагона является создание вооруженных сил, способных не только реагировать на существующие угрозы, но и обеспечивать глобальное доминирование.

Ранее министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав.
 
