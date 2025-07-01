Режим беспилотной опасности объявлен в Удмуртии

Режим опасности атаки БПЛА объявили в Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Александр Бречалов.

«Все силы и средства в состоянии повышенной готовности», — отметил он.

Бречалов посоветовал жителям в случае обнаружения дрона на улице не паниковать и спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге. Тех, кто едет в транспорте, он призвал выйти из него и спрятаться в ближайшем укрытии.

«Отойдите от окон, пригнитесь, закройте голову руками. Спуститесь как можно ниже, желательно в подвал или на паркинг. Не пользуйтесь лифтом дома. Спрячьтесь там, где нет окон, сядьте на пол», — добавил глава Удмуртии.

Он подчеркнул, что нельзя сбивать дрон и подбирать его обломки.

Угрозу атаки беспилотников объявили также на территории Ульяновской области.

До этого министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 60 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 БПЛА соответственно. Еще 11 дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Курской области, четыре БПЛА уничтожили в Саратовской области, три – над акваторией Черного моря, два – в Белгородской области и по одному БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.