Минобороны: российские военные взяли под контроль восемь пунктов за неделю

За неделю Вооруженные силы России взяли под контроль семь населенных пунктов в нескольких областях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, в результате наступления подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Покровка и Харьковка в Сумской области, а в Донецкой народной республике подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Миньковка.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области. ...Подразделения группировки войск «Днепр» активными действиями освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области», — добавили в Минобороны.

По данным на 2025 год, российские военные освободили более 275 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Наибольшее число освобожденных территорий приходится на Донецкую народную республику — 23 пункта.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК.