Жители Украины начали считать постыдным службу в армии страны. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного командира батальона в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться [от службы]. Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в [украинские] войска», — рассказал источник издания.

Он выразил уверенность, что Украины не станет из-за граждан с таким отношением, а не из-за России.

29 января американская газета The Wall Street Journal сравнила ВСУ с короткой простыней, которая не может одновременно укрыть ноги и шею. Таким образом журналисты прокомментировали нехватку личного состава в украинских войсках.

11 января председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что парламент разрабатывает законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. Депутат назвал данную меру радикальной, но необходимой для обеспечения безопасности государства.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ признались, что 2025 год довел армию до истощения.