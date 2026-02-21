Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

Комбат ВСУ заявил, что украинцам стыдно служить в армии

The Times: украинцы начали считать постыдной службу в ВСУ
Alex Babenko/AP

Жители Украины начали считать постыдным службу в армии страны. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного командира батальона в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться [от службы]. Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в [украинские] войска», — рассказал источник издания.

Он выразил уверенность, что Украины не станет из-за граждан с таким отношением, а не из-за России.

29 января американская газета The Wall Street Journal сравнила ВСУ с короткой простыней, которая не может одновременно укрыть ноги и шею. Таким образом журналисты прокомментировали нехватку личного состава в украинских войсках.

11 января председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что парламент разрабатывает законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. Депутат назвал данную меру радикальной, но необходимой для обеспечения безопасности государства.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ признались, что 2025 год довел армию до истощения.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!