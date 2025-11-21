Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов признал, что текущий военный год привел украинскую армию к критической точке истощения. Об этом он заявил в интервью изданию Die Zeit.

«Ситуация крайне тяжелая, этот год боевых действий истощил нас до предела», - заявил Гнатов, отвечая на вопрос о нехватке военнослужащих.

Гнатов описал ситуацию как чрезвычайно сложную.

В последнее время киевские власти столкнулись с острым дефицитом солдат. Ситуация осложняется тем, что методы принудительной мобилизации, используемые сотрудниками военкоматов, регулярно приводят к общественному резонансу и вызывают протесты среди населения.

Виталий Кличко, занимающий пост мэра Киева, 12 ноября заявил о нарастающей проблеме дефицита личного состава в Вооруженных силах Украины. Он отметил, что четыре года боевых действий оказали негативное воздействие на возможности Украины по восполнению численности армии. Кроме того, Кличко подчеркнул, что российские войска демонстрируют неуклонное продвижение вперед.

Ранее в Полтаве военкомат сообщил о невыполнении мобилизационного плана.