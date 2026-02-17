Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Военные ВСУ попали в «ледяной ад» в районе Купянск-Узлового

Радиоперехваты Минобороны вскрыли катастрофическую ситуацию ВСУ под Купянском

Украинские военнослужащие, заблокированные на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового в Харьковской области, оказались в бедственном положении из-за нехватки снабжения и суровых погодных условий. Об этом свидетельствуют показания пленных ВСУ и данные радиоперехватов, опубликованные Минобороны России.

По информации ведомства, украинская армия несет значительные потери из-за обморожений и переохлаждения солдат. Бойцы ВСУ вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и в неотапливаемых блиндажах, залитых по колено грязевой жижей. Украинские военнослужащие остались без горячего питания и не могут развести костры, чтобы не стать легкой целью российских беспилотников. Выявленные позиции сразу уничтожаются дронами.

«Чередующиеся дожди с морозами стали для солдат ВСУ настоящим ледяным адом», — говорится в сопроводительном сообщении Минобороны РФ.

27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил о взятии под контроль российских военных поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. По словам военачальника, в заблокированном районе населенного пункта, площадью 4 на 6 километров, остаются до 800 военнослужащих ВСУ. Кроме того, российские силы ведут бои в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, расположенных рядом с Купянском-Узловым.

Ранее заключенных спецбатальона ВСУ ликвидировали при попытке проникнуть в Купянск.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!