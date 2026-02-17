Военные ВСУ попали в «ледяной ад» в районе Купянск-Узлового

Украинские военнослужащие, заблокированные на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового в Харьковской области, оказались в бедственном положении из-за нехватки снабжения и суровых погодных условий. Об этом свидетельствуют показания пленных ВСУ и данные радиоперехватов, опубликованные Минобороны России.

По информации ведомства, украинская армия несет значительные потери из-за обморожений и переохлаждения солдат. Бойцы ВСУ вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и в неотапливаемых блиндажах, залитых по колено грязевой жижей. Украинские военнослужащие остались без горячего питания и не могут развести костры, чтобы не стать легкой целью российских беспилотников. Выявленные позиции сразу уничтожаются дронами.

«Чередующиеся дожди с морозами стали для солдат ВСУ настоящим ледяным адом», — говорится в сопроводительном сообщении Минобороны РФ.

27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил о взятии под контроль российских военных поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. По словам военачальника, в заблокированном районе населенного пункта, площадью 4 на 6 километров, остаются до 800 военнослужащих ВСУ. Кроме того, российские силы ведут бои в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, расположенных рядом с Купянском-Узловым.

Ранее заключенных спецбатальона ВСУ ликвидировали при попытке проникнуть в Купянск.