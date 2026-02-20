Размер шрифта
Военкор заявил о прорыве границы в Харьковской области российскими войсками

Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России прорвали границу на западе Харьковской области. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям наши войска прорвали границу на западе Харьковской области и ведут активный бой за село Ветеринарное в направлении рубежа Казачья Лопань — Дергачи», — написал военкор.

16 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались зайти в тыл российской армии под Купянском в Харьковской области. Обе ДРГ, в составе которых были восемь человек, были обнаружены и уничтожены.

В этот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что в Харьковской области российские войска поразили скопление личного состава Сил специальных операций Украины. Он уточнил, что военные прошли подготовку в Европе и США. При этом всего за четыре года партнеры Киева обучили 200 тысяч человек.

Ранее Ганчев ответил, обсуждался ли статус Харьковской области на переговорах по Украине.
 
