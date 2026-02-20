Размер шрифта
В НАТО объяснили активность у российских границ

В НАТО объяснили учения у границ России реакцией на сложные времена
Ebrahim Noroozi/AP

Учения, операции и программы НАТО у российских границ — это реакция блока на «сложные времена», заявила на пресс-конференции в Кракове после заседания министров обороны пяти стран Европы замгенсека организации Радмила Шекеринская.

По ее словам, операциями в Арктике, Балтийском море и на восточном фланге («Арктический часовой», «Балтийский часовой» и «Восточный часовой») альянс проявил бдительность и показал способность действовать с необходимой оперативностью «в сложные времена».

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Шекеринская рассказала, что глава министерства обороны Украины Михаил Федоров представил странам Европейской пятерки (Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши) оборонный план. Она отметила, что роль альянса заключается в его поддержке.

На этом фоне глава евродипломатии Кая Каллас после встречи в Кракове призвала «перенести акцент» на сторону, которая «несет ответственность» за военные действия на Украине. Она заявила о необходимости уступок российской стороны, чтобы иметь устойчивый мир после конфликта.

Ранее сообщалось о планах Зеленского воевать с Россией еще три года.
 
