Армия

«Шанс один на миллион»: экс-главком ВСУ сравнил российскую армию с Тайсоном

Экс-главком ВСУ Залужный сравнил ВС России с Майком Тайсоном
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный заявил, что его разочаровало нежелание украинского лидера Владимира Зеленского вводить военное положение в начале зимы 2022 года. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, после начала специальной военной операции Залужный сравнивал армию России с Майком Тайсоном.

«Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, и единственный бой, который у тебя был до этого, — это драка подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов», — цитирует газета Залужного.

На днях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Залужный «начал свою игру», обвинив Зеленского в провале украинского контрнаступления два года назад. Поводом для этого комментария стало интервью Залужного американскому агентству Associated Press, где экс-глава ВСУ впервые за долгое время допустил явно негативные высказывания в адрес украинского лидера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что новое интервью Залужного вызовет негативную реакцию в офисе Зеленского, поскольку его просили отказаться от своих слов с критикой украинского лидера.

Ранее экс-комбриг ВСУ подтвердил ранение Залужного.
 
