Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ

В Энергодаре и двух селах Каменско-Днепровского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области зафиксированы отключения электроэнергии из-за массированной атаки ВСУ на энергосети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Отключения коснулись города Энергодара, села Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозерка Васильевского муниципального округа», — уточнил глава региона.

Накануне Балицкий сообщал, что на территории Запорожской области произошла авария на сетях электроснабжения. Без света остались 20 тысяч жителей. Он уточнил, что речь идет о Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

Балицкий добавил, что специалисты уже ведут восстановительные работы, однако они осложняются опасностью атаки БПЛА.

16 февраля без света остались Мелитополь, Энергодар и несколько других населенных пунктов региона.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород, повреждена энергетическая инфраструктура.