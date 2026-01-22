Армии России необходимо уничтожить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, поскольку через них Украина получает вооружение. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

Он указал, что ВС РФ «жестко отвечают» на атаки ВСУ по России, «работают по портам Одессы». Депутат заявил, что портовую инфраструктуру Украины «нужно просто сносить». Украинская армия получает оружие не только через польский Жешув, но и через морскую инфраструктуру, подчеркнул Колесник.

«Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли, чтобы ни один корабль не мог туда зайти. Это стратегические объекты. Там причаливают корабли с военными грузами, там скапливается оружие. Если это уничтожить, может быть, ВСУ что-то поймут. Они поймут только силу», — сказал парламентарий.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, что операция ВС России по взятию Одессы начнется после того, как под контроль российской армии перейдет город Запорожье, такое развитие событий неминуемо в рамках СВО.

