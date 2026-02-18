Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Скончался ветеран ВОВ Садыков, получивший звезду Героя от Путина

Сулейманов: умер 102-летний Герой России Ибрагим-Паша Садыков
Валерий Шарифулин/ТАСС

На 103-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Ибрагим-Паша Садыков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Рутульского района Дагестана Давуд Сулейманов.

По его словам, Садыков навсегда останется в памяти как человек исключительного мужества, чести, который беззаветно служил своему Отечеству.

Сулейманов выразил глубокие соболезнования семье и близким фронтовика, отметив, что ветеран прожил долгую и достойную жизнь.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул. В 1941 году он ушел добровольцем на фронт. Садыков участвовал в Сталинградской битве и битве на Курской дуге, он также принимал участие в освобождении Варшавы, получил несколько ранений.

За проявленный героизм Садыков был отмечен орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России. На торжественной церемонии он пожаловался российскому лидеру, что его не взяли добровольцем на специальную военную операцию на Украину.

Ранее стало известно, сколько россиян получили звание Героя России.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!