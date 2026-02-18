На 103-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Ибрагим-Паша Садыков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Рутульского района Дагестана Давуд Сулейманов.

По его словам, Садыков навсегда останется в памяти как человек исключительного мужества, чести, который беззаветно служил своему Отечеству.

Сулейманов выразил глубокие соболезнования семье и близким фронтовика, отметив, что ветеран прожил долгую и достойную жизнь.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул. В 1941 году он ушел добровольцем на фронт. Садыков участвовал в Сталинградской битве и битве на Курской дуге, он также принимал участие в освобождении Варшавы, получил несколько ранений.

За проявленный героизм Садыков был отмечен орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России. На торжественной церемонии он пожаловался российскому лидеру, что его не взяли добровольцем на специальную военную операцию на Украину.



