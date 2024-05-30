Столетний ветеран ВОВ попросил Путина отправить его на спецоперацию на Украину

100-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков пожаловался президенту России Владимиру Путину, что его не взяли добровольцем на специальную военную операцию на Украину. Трансляцию церемонии вел телеканал «Россия 24».

Глава государства 30 мая присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, продемонстрированные в годы Великой Отечественной войны.

«Уважаемый президент! Мне сейчас сто лет и пять месяцев, я еще молодой. Я написал письмо министру обороны России. Я был автоматчиком с 1941 по 1945 годы, участвовал на фронтах. Направьте меня на Украину, чтобы защищать Россию», — сказал он.

Также народный художник СССР Александр Шилов поблагодарил Владимира Путина за то, что он с первых шагов своего президентства защищает страну. Он отметил, что весь народ сплотился вокруг президента, о чем, по его словам, говорят результаты прошедших выборов. Шилов был удостоен звания Героя труда РФ.

Ранее Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу.