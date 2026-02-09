Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

«Это вызов»: на Украине заявили, что российские «Герани» научились обходиться без Starlink

Эксперт ВСУ «Флеш»: «Герани» перешли на mesh-сети и обходятся без Starlink
Shutterstock

Российские дроны-камикадзе «Герань» продолжают успешно наносить удары по целям на Украине даже после блокировки терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом заявил советник украинского министра обороны, эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш», пишет «Страна.ua».

По его словам, Вооруженные силы РФ сохранили управление «Геранями» после отключения Starlink, поскольку перевели дроны на альтернативный канал связи — теперь они работают через радиомодемы.

«Флеш» пояснил, что при использовании mesh-сети модемы на беспилотниках одновременно выступают и передатчиками, и ретрансляторами. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

«Для нас, лично для меня, это вызов», — сказал «Флеш».

Он отметил, что на Украине уже пытаются придумать способ противодействия. При этом военный признался, что ему стыдно, потому что этой проблемой следовало заняться значительно раньше.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и беспилотники ВСУ.

Позднее «Флеш» заявил, что украинские военные, которые не зарегистрировали свои терминалы Starlink, столкнулись с проблемами в их работе и назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой». По его словам, из-за неработающих терминалов на многих участках остановлены штурмовые действия.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!