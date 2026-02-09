«Это вызов»: на Украине заявили, что российские «Герани» научились обходиться без Starlink

Эксперт ВСУ «Флеш»: «Герани» перешли на mesh-сети и обходятся без Starlink

Российские дроны-камикадзе «Герань» продолжают успешно наносить удары по целям на Украине даже после блокировки терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом заявил советник украинского министра обороны, эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш», пишет «Страна.ua».

По его словам, Вооруженные силы РФ сохранили управление «Геранями» после отключения Starlink, поскольку перевели дроны на альтернативный канал связи — теперь они работают через радиомодемы.

«Флеш» пояснил, что при использовании mesh-сети модемы на беспилотниках одновременно выступают и передатчиками, и ретрансляторами. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

«Для нас, лично для меня, это вызов», — сказал «Флеш».

Он отметил, что на Украине уже пытаются придумать способ противодействия. При этом военный признался, что ему стыдно, потому что этой проблемой следовало заняться значительно раньше.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и беспилотники ВСУ.

Позднее «Флеш» заявил, что украинские военные, которые не зарегистрировали свои терминалы Starlink, столкнулись с проблемами в их работе и назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой». По его словам, из-за неработающих терминалов на многих участках остановлены штурмовые действия.

