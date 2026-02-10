Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Военный эксперт сравнил используемые ВС РФ mesh-сети и Starlink

Военэксперт Шлепченко: технология mesh-сети является привычной для ВС РФ
Shutterstock

Военный обозреватель Влад Шлепченко в своем материале для Tsargrad.tv сравнил используемые Вооруженными силами России Mesh-сети в качестве аналога американской спутниковой системы связи Starlink. Последняя, по его словам, хороша своей универсальностью. Кроме того, для работы с ней не нужны специалисты.

С Mesh-сетями ситуация несколько сложнее, отметил эксперт.

«Суть в том, что это все делается в воздухе. То есть там нет, ну, скажем так, перепадов высоты, там нет строений, руин каких-то и так далее. То есть распространению сигнала ничего не мешает. Если мы поставим их на земле, то эффективность mesh-модемов намного меньше», — пояснил Шлепченко.

При этом технология доказала свою жизнеспособность. Использование Mesh-сетей фиксируется противником еще с осени 2025 года. Их применение позволяет сохранять управление дронами-камикадзе на большой глубине, добавил он.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. Украинские СМИ при этом предупредили, что ограничения могут затронуть и беспилотники ВСУ.

Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» позднее сообщил, что российские военные сохранили управление дронами «Герань» после отключения Starlink, поскольку перевели их на альтернативный канал связи — теперь они работают через радиомодемы.

Он пояснил, что при использовании mesh-сети модемы на беспилотниках одновременно выступают и передатчиками, и ретрансляторами. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

Ранее на Украине заметили беспилотник «Гербера», несущий на борту FPV-дроны.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!