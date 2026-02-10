Военный эксперт сравнил используемые ВС РФ mesh-сети и Starlink

Военный обозреватель Влад Шлепченко в своем материале для Tsargrad.tv сравнил используемые Вооруженными силами России Mesh-сети в качестве аналога американской спутниковой системы связи Starlink. Последняя, по его словам, хороша своей универсальностью. Кроме того, для работы с ней не нужны специалисты.

С Mesh-сетями ситуация несколько сложнее, отметил эксперт.

«Суть в том, что это все делается в воздухе. То есть там нет, ну, скажем так, перепадов высоты, там нет строений, руин каких-то и так далее. То есть распространению сигнала ничего не мешает. Если мы поставим их на земле, то эффективность mesh-модемов намного меньше», — пояснил Шлепченко.

При этом технология доказала свою жизнеспособность. Использование Mesh-сетей фиксируется противником еще с осени 2025 года. Их применение позволяет сохранять управление дронами-камикадзе на большой глубине, добавил он.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. Украинские СМИ при этом предупредили, что ограничения могут затронуть и беспилотники ВСУ.

Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» позднее сообщил, что российские военные сохранили управление дронами «Герань» после отключения Starlink, поскольку перевели их на альтернативный канал связи — теперь они работают через радиомодемы.

Он пояснил, что при использовании mesh-сети модемы на беспилотниках одновременно выступают и передатчиками, и ретрансляторами. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

Ранее на Украине заметили беспилотник «Гербера», несущий на борту FPV-дроны.