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Мужчине, мобилизованному с травмой плеча, не дали вылечиться и вновь забрали на фронт

Воюющему два года россиянину с травмой плеча не дали вылечиться и увезли на СВО

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Россиянина, мобилизованного два года назад и страдающего от болей в руке, силой увезли в зону СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Супруга 32-летнего Юрия из Новосибирской области рассказала, что ее муж был мобилизован еще в сентябре 2022 года, несмотря на имеющиеся у него проблемы с правой рукой. Еще до попадания на фронт мужчину оперировали несколько раз, а из-за службы, по словам женщины, состояние руки только ухудшилось.

Недавно Юрий все же добился от воинской части направления на медицинское обследование. На УЗИ у него выявили две кисты, но пройти военно-врачебную комиссию до конца он не смог.

Жена мобилизованного утверждает, что сотрудники военной комендатуры силой забрали его из военной части и увезли в аэропорт Толмачёво, чтобы вновь отправить на спецоперацию. Она уже обращалась в военную прокуратуру, но там комментировать ситуацию отказались. Связи с мужем у россиянки сейчас нет.

Ранее москвич не успел пройти курс лечения после ранения, но вынужденно вернулся на СВО.

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