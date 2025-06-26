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Участника СВО из Донецка не отпускают к ребенку после смерти жены

Baza: участник СВО, потерявший жену, не может вернуться домой для ухода за сыном
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Донецка, у которого умерла жена, не может вернуться с фронта домой, чтобы ухаживать за своим ребенком. Мужчину отправляют на передовую, несмотря на законную возможность уволиться с армии, сообщил Telegram-канал Baza.

Впервые мужчина оказался на Донбассе в 2010 году. Там он познакомился с будущей женой, у которой на тот момент было двое детей. Спустя два года у пары родился совместный ребенок, мальчик, а через два — семья перебралась в Горловку. В 2018 году мужчина вступил в народную милицию Донецкой народной республики (ДНР), а после февраля 2022-го заключил контракт с Минобороны России.

На фронт также ушел старший сын супруги от первого брака. В зоне проведения боевых действий парень получил смертельную травму. Женщина не смогла пережить утрату и слегла с инсультом. В октябре 2024 года ее не стало. 12-летний сын бойца СВО остался со старшей сестрой, с бабушкой и тетей.

По закону о воинской обязанности и военной службе участник СВО имеет право на досрочное увольнение, чтобы заботиться о несовершеннолетнем сыне. Однако вместо возвращения домой его отправили на передовую. В бою он был ранен в ногу.

Как пишет Baza, родные военного пытаются добиться его возвращения с фронта, но говорят, что военная прокуратура не реагирует на их жалобы. Сейчас они подключили к делу адвоката, с которым подали иск в суд. Первое заседание запланировано на 4 июля.

Ранее мобилизованному с травмой плеча не дали вылечиться и вновь забрали на фронт.

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