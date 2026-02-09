Размер шрифта
В Петербурге участника СВО «похоронили», перепутав с другим человеком

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Живого участника СВО в Санкт-Петербурге официально признали умершим, лишили всех выплат, льгот и доступа к медпомощи — причиной стала потеря паспорта и ошибка при оформлении смерти другого человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Во время проверки сотрудники ведомства установили, что в отношении бойца ошибочно внесли актовую запись о смерти. Это фактически лишило его возможности пользоваться гражданскими правами, получать социальные выплаты и медицинскую помощь, а также обращаться в органы власти.

Как выяснила прокуратура, в июле 2025 года в одном из медицинских учреждений района скончался мужчина. При оформлении медицинской документации в историю болезни внесли паспортные данные участника СВО, на основании которых оформили свидетельство о смерти.

Проверка показала, что ранее военнослужащий потерял паспорт, а его документы использовал другой мужчина при госпитализации. После смерти пациента бойца ошибочно признали умершим.

В защиту его интересов прокурор Центрального района обратился в суд с иском об аннулировании актовой записи о смерти. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и запись признали недействительной.

Ранее участнику СВО в ЯНАО отказали в выплате за ранение из-за проблем с признанием права на компенсацию.
 
