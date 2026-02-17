Размер шрифта
Военкор назвал признак начавшейся «прямой войны» между Западом и РФ

Военкор Котенок: война с Западом идет уже напрямую, пусть и в гибридных формах
Piroschka van de Wouw/Reuters

Глобальный военный конфликт Запада с Россией уже идет, но в гибридных формах. Один из таких признаков назвал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Украинские паблики бодро рапортуют, что как минимум часть F-16, переданных Киеву, пилотируется американскими и голландскими пилотами, причем с боевым опытом», — написал он.

Котенок уточнил, что все летчики подписывают временные контракты на полгода, но с возможностью продления. В публичных отчетах их имена, как и звания, не фигурируют.

Все это, по мнению военкора, говорит лишь об одном — «война с Западом идет уже напрямую, пусть и в закамуфлированных, гибридных формах», что воспринимается западниками как переход к глобальному военному конфликту.

До этого в СМИ сообщалось, что для защиты воздушного пространства над украинской столицей была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских летчиков. Пилоты из США и Нидерландов ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Сейчас американцы и голландцы заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Украина договорилась о получении 150 шведских истребителей Gripen и 100 французских Rafale.
 
