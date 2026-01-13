Размер шрифта
Новости политики

Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции в поддержку Украины

Бабиш: предыдущие власти Чехии тайно потратили на оружие для ВСУ около €705 млн
Global Look Press

Предыдущее правительство Чехии тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн). Об этом заявил новый премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью информагентству Ceske Noviny.

По словам Бабиша, эти средства были скрытно выделены из бюджета Чехии на закупку оружия для Киева в рамках «сверхсекретной инициативы». Новый премьер обвинил своего предшественника Петра Фиалы в том, что он сознательно утаивал от общественности информацию о расходах и сделках.

«В чешский бюджет тайно было вложено 17,1 миллиарда крон (около 705 млн евро) в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно», — сказал Бабиш.

В ответ Петр Фиала резко раскритиковал Бабиша, заявив, что публичное обсуждение подобных инициатив угрожает безопасности людей и компаний, вовлеченных в процесс поставок оружия.

До этого Бабиш заявил, что Чехия больше не будет выделять средства из бюджета на поставку боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он не исключил, что другие страны ЕС могут продолжить финансировать эту инициативу. По словам чешского премьера, все процедуры по выделению средств Украине со стороны союзников должны быть прозрачными и без коррупции.

Ранее пленный украинец предложил Западу способ быстро завершить конфликт.

