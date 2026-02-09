Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Число жалоб украинцев на ТЦК выросло в 340 раз с 2022 года

Омбудсмен Лубинец: число жалоб на работу ТЦК на Украине выросло в 340 раз
Shutterstock

Число жалоб на работу сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире украинского издания «Новости.LIVE».

«В 2022 году в офис омбудсмена поступило 18 обращений от украинцев относительно нарушений со стороны ТЦК. В 2023 году — 514, в 2024 году — 3 312, в 2025 — 6 127 жалоб», — сообщил он.

Граждане жалуются на незаконное ограничение свободы, а также насильный характер мобилизации.

7 февраля на Украине по подозрению в избиении мобилизованного задержали трех сотрудников ТЦК. Известно, что спасти пострадавшего не удалось.

В декабре три сотрудника ТЦК избили полицейского в Одессе. По данным полиции, участковый доставил в военкомат мужчину, подлежащего мобилизации, однако военкомы начали проявлять агрессию к правоохранителю, в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда страж порядка сделал представителям ТЦК замечание, но они не успокоились и устроили драку. Возбуждено уголовное дело. Военкомов арестовали.

Ранее Сырский отметил важность ТЦК для Украины.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!