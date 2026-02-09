Число жалоб украинцев на ТЦК выросло в 340 раз с 2022 года

Омбудсмен Лубинец: число жалоб на работу ТЦК на Украине выросло в 340 раз

Число жалоб на работу сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире украинского издания «Новости.LIVE».

«В 2022 году в офис омбудсмена поступило 18 обращений от украинцев относительно нарушений со стороны ТЦК. В 2023 году — 514, в 2024 году — 3 312, в 2025 — 6 127 жалоб», — сообщил он.

Граждане жалуются на незаконное ограничение свободы, а также насильный характер мобилизации.

7 февраля на Украине по подозрению в избиении мобилизованного задержали трех сотрудников ТЦК. Известно, что спасти пострадавшего не удалось.

В декабре три сотрудника ТЦК избили полицейского в Одессе. По данным полиции, участковый доставил в военкомат мужчину, подлежащего мобилизации, однако военкомы начали проявлять агрессию к правоохранителю, в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда страж порядка сделал представителям ТЦК замечание, но они не успокоились и устроили драку. Возбуждено уголовное дело. Военкомов арестовали.

Ранее Сырский отметил важность ТЦК для Украины.