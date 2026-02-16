Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообищло Минобороны России в ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации.

Было нанесено поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск.

Российские войска продолжают продвижение по всем направлениям в зоне СВО.

16 февраля сообщалось, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Покровка в Сумской области.

По подсчетам РИА Новости, за 2025 год российские бойцы взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В агентстве отметили, что только с 26 сентября по 30 ноября ВС России освободили не менее 70 населенных пунктов. По данным РИА, больше всего освобожденных территорий зафиксировано в Донецкой народной республике (ДНР) — 23.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.