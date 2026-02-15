Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Площадь пожаров после атак БПЛА на Кубани превысила 2 тыс. кв. м

На Кубани площадь возгораний из-за атаки БПЛА составила 2,2 тыс. кв. м
NickolayV/Shutterstock/FOTODOM

Суммарная площадь двух очагов возгораний, возникших в поселке Волна Краснодарского края в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигла 2,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

По информации ведомства, в тушении огня в населенном пункте Темрюкского района задействованы 165 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю.

При ночной атаке по Волне пострадали люди, их состояние — средней степени тяжести, уточнили в оперштабе. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

До этого в оперштабе сообщили об ударе ВСУ по котельной в селе Юровка Анапы. Котельная оказалась недействующей, поэтому удар по ней не повлиял на подачу тепла жителям.

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, накануне вечером и ночью регион подвергся массированной атаке. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В результате атаки там произошло несколько возгораний.

Ранее стало известно о взрывах в Сочи и Адлере.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!