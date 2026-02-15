Площадь пожаров после атак БПЛА на Кубани превысила 2 тыс. кв. м

Суммарная площадь двух очагов возгораний, возникших в поселке Волна Краснодарского края в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигла 2,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

По информации ведомства, в тушении огня в населенном пункте Темрюкского района задействованы 165 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю.

При ночной атаке по Волне пострадали люди, их состояние — средней степени тяжести, уточнили в оперштабе. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

До этого в оперштабе сообщили об ударе ВСУ по котельной в селе Юровка Анапы. Котельная оказалась недействующей, поэтому удар по ней не повлиял на подачу тепла жителям.

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, накануне вечером и ночью регион подвергся массированной атаке. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В результате атаки там произошло несколько возгораний.

Ранее стало известно о взрывах в Сочи и Адлере.