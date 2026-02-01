Размер шрифта
Армия

Названы потери ВСУ за январь

ТАСС: ВСУ потеряли более 38,5 тысячи военных за январь
Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) более 38,5 тысячи военных за январь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

По информации ведомства, за неделю с 1 по 9 января потери украинской армии составили 11 355 человек, с 10 по 16 января — 8 695, а с 17 по 23 января — 8 810 военных. При этом за неделю с 24 по 31 января ВСУ потеряли 9 785 военнослужащих.

Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

29 января Telegram-канал SHOT сообщил, что общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом в Харьковской области достигли 5,5 тысяч человек. Как стало известно журналистам, Киев стягивал к Купянску-Узловому штурмовиков и тяжелую технику, чтобы провести контратаки и восстановить потерянный контроль над населенным пунктом.

Ранее генерал предположил, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.
 
