Беженец сообщил о минировании подвала дома в Димитрове солдатами ВСУ

РИА Новости: в Димитрове ВСУ перед бегством заминировали жилой дом
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали подвал многоквартирного дома в Димитрове в ДНР перед освобождением города российскими войсками. Об этом сообщил РИА Новости беженец Андрей Дыченко.

По его словам, в населенный пункт прибыли бойцы ВСУ, в том числе операторы беспилотников из Харькова. Они осматривали подвал жилого дома, после чего установили там оборудование, а перед отъездом заложили мины.

Дыченко рассказал, что сумел вовремя предупредить соседа об опасности. Благодаря этому тот не спустился в подвал и избежал возможного подрыва.

27 декабря президенту России Владимиру Путину было доложено, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Верховный главнокомандующий отметил, что освобождение Димитрова стало примером грамотного управления войсками и высокоэффективных действий личного состава.

Путин также поздравил бойцов и офицеров, «которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений».

Ранее украинский военнопленный рассказал об отношении командования.

