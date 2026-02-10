Размер шрифта
ВСУ провалили задание по установке флага в Сумской области на камеру

РИА Новости: ВСУ не смогли на камеру установить флаг в Поповке в Сумской области
Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty/Reuters

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку проникнуть в Поповку, расположенную в Сумской области, и снять на видео установку государственного флага в населенном пункте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Командование ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный «северянами» населенный пункт Поповка. Задача все та же: воткнуть флаг и заснять все это на видео», — рассказал источник агентства.

По его словам, бойцам 14-го армейского корпуса ВСУ приказали закрепиться на южных подступах к Поповке. Украинским солдатам так и не удалось войти в населенный пункт, при этом флаг они оставили в лесополосе на расстоянии примерно 200 метров от границы Поповки.

6 февраля пресс-служба министерства обороны России заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль Поповку в Сумской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее российские военные поразили командный пункт ВСУ в Сумской области.
 
