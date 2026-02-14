Размер шрифта
В Севастополе объявлена третья воздушная тревога за день

Развожаев в третий раз за день сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Spiridonov Oleg/Shutterstock

В Севастополе в третий раз за день объявлена воздушная опасность. Об этом в 22:41 написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

До этого тревога объявлялась в 11:16 и 17:18. В первый раз она продолжалась 25 минут, а во второй — два часа.

Вечером при отражении атаки ВСУ на Севастополь в районе Северной стороны и Балаклавы силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили шесть воздушных целей. Губернатор города призывал жителей Севастополя придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя.

По его словам, вражеские БПЛА поражались разными средствами, в том числе стрелковым оружием. Обломки сбитых беспилотников и разгонные модули ракет могли упасть на землю.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.
 
