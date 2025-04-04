Жители американского острова начали готовиться к «захвату» территории Россией, пишут СМИ

Жителей острова Крузенштерна в американском штате Аляска «охватила паранойя» — часть населения учит русский язык на случай «захвата» территории Россией. Об этом заявил журналист, который побывал на острове, пишет журнал Economist.

«Некоторые жители острова... учат русский язык на случай, если когда-либо Россия попытается его взять», — отмечается в материале.

Другая часть населения острова с подозрением относится к тем, кто говорят на русском. Автор статьи сообщил, что местные жители были возмущены тем, что он попытался послушать русскую музыку по радио. Один из жителей Крузенштерна даже решил, что представитель СМИ пытается связаться с россиянами и угрожал доложить об этом американским военным.

При этом у некоторых жителей острова есть родственники в России, с которыми они общаются в соцсетях, отметил журналист. После 2022 года транспортное сообщение между Аляской и территорией России прекратилось, поэтому россияне сейчас не могут попасть на остров Крузенштерна.

Русская Аляска — это романтическая легенда XIX века. Промысловики отправлялись на край света для добычи пушнины и основывали там поселения, легко узнаваемые по деревянным православным храмам. Однако России не удалось закрепиться в Америке, несмотря на хорошие отношения с местным населением и соглашение о колониальном разделе с США и Великобританией. О том, почему русская Аляска не стала аналогом испанских колоний и почему она вообще не была нужна России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме Трампу посоветовали не играть в ультиматумы с Россией и напомнили об Аляске.