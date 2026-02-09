В Курской области беспилотники ВСУ повредили здание районной администрации

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили здание администрации Хомутовского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атак вражеских БПЛА в поселке Хомутовка Хомутовского района обломками посечены два окна здания администрации района и автомобиль», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что в городе Рыльске Рыльского района в результате атаки со стороны Украины были незначительно повреждены фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль. При ударах никто не пострадал, уточнил губернатор.

Накануне Хинштейн сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 28 украинских дронов над территорией Курской области. По словам губернатора, в результате атак никто не пострадал. Тем не менее в селе Дичня, расположенном в Курчатовском районе, выявили повреждение дачного дома — урон был нанесен кровле здания.

Ранее в Курской области более 250 жителей эвакуировали из-за упавшего во дворе украинского дрона.