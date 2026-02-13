Средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников

МО: силы ПВО сбили над Россией 14 дронов ВСУ, семь из них над Крымом

В период с 8 до 14 часов по московскому времени над российскими регионами были сбиты 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены 14 украинских БПЛА самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате украинских атак на данный момент не поступало.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 13 февраля сбили 58 украинских беспилотников в четырех регионах России. Больше всего вражеских БПЛА были сбиты над Волгоградской областью — 43 беспилотника.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в Волгоградской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

Ранее в Херсонской области украинский беспилотник попал в автомобиль бизнесмена.