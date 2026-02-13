«Мало кто так эффективен»: эксперт о действиях РФ после «энергоперемирия»

После кратковременного «энергетического перемирия» на Украине, Вооруженные силы России действуют максимально эффективно, нанося удары по тщательно разведанным целям. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Олег Шаландин.

«На это уходит немало времени — нужно не только найти и подтвердить цель, но и оценить, насколько ее уничтожение стратегически важно. Это кропотливая аналитика: формируется специальный каталог целей, затем назначается конкретный наряд сил и средств, определяются части, которые будут наносить массированные, комбинированные удары», — объяснил специалист.

Как разведслужбы, так и ударные средства делают свою работу максимально результативно, подчеркнул он.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820.

9 февраля директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажек в Киеве остались без отопления до конца зимы. Речь идет о домах, которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой ТЭЦ. По оценке мэра Киева Виталия Кличко, ее ремонт займет не менее двух месяцев.

Ранее российские войска ударили по аэродрому в Полтавской области.