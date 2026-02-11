В Белгородской области дрон ВСУ атаковал производственное предприятие

Гладков: при атаке дрона ВСУ на предприятие в Головино пострадали три человека

Три человека пострадали в селе Головино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на производственное предприятие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Головино Белгородского округа беспилотник ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») атаковал производственное предприятие. Пострадали три человека», — написал он.

По словам губернатора, сотрудники скорой помощи доставили в белгородскую городскую больницу № 2 двоих мужчин с осколочными ранениями живота и лица, а также еще одного с баротравмой.

Гладков добавил, что в ходе атаки повреждения получили гараж и три автомобиля, находившиеся поблизости.

11 февраля Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой украинских беспилотников, в ходе которой женщина получила осколочное ранение головы. Как сообщил губернатор Гладков, инцидент произошел на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое.

Еще два БПЛА атаковали два многоквартирных дома, в результате чего были выбиты окна, посечена входная группа, повреждены фасады и четыре автомобиля. На территории другого коммерческого объекта дрон уничтожил машину и повредил автобус.

В Белгороде удар БПЛА пришелся по коммерческому объекту, в результате чего был поврежден фасад здания, выбиты окна в четырех квартирах и посечены три автомобиля.

Ранее в Белгородской области водителя «Газели» не удалось спасти после атаки ВСУ.