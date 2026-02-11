Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал производственное предприятие

Гладков: при атаке дрона ВСУ на предприятие в Головино пострадали три человека
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три человека пострадали в селе Головино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на производственное предприятие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Головино Белгородского округа беспилотник ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») атаковал производственное предприятие. Пострадали три человека», — написал он. 

По словам губернатора, сотрудники скорой помощи доставили в белгородскую городскую больницу № 2 двоих мужчин с осколочными ранениями живота и лица, а также еще одного с баротравмой.

Гладков добавил, что в ходе атаки повреждения получили гараж и три автомобиля, находившиеся поблизости.

11 февраля Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой украинских беспилотников, в ходе которой женщина получила осколочное ранение головы. Как сообщил губернатор Гладков, инцидент произошел на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое.

Еще два БПЛА атаковали два многоквартирных дома, в результате чего были выбиты окна, посечена входная группа, повреждены фасады и четыре автомобиля. На территории другого коммерческого объекта дрон уничтожил машину и повредил автобус.

В Белгороде удар БПЛА пришелся по коммерческому объекту, в результате чего был поврежден фасад здания, выбиты окна в четырех квартирах и посечены три автомобиля.

Ранее в Белгородской области водителя «Газели» не удалось спасти после атаки ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!