Армия

Российские военные за сутки сбили пять крылатых ракет ВСУ «Фламинго»

МО: средства ПВО сбили пять крылатых ракет «Фламинго» и восемь снарядов HIMARS
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, системы ПВО уничтожили шесть управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 211 беспилотников самолетного типа.

С 8:00 до 12:00 по московскому времени над регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ): девять — над территорией Республики Коми, три — над территорией Белгородской области и один — над территорией Астраханской области

Дроны атаковали Ухту в Коми днем 12 февраля. Telegram-канал SHOT написал, что летательные аппараты могли запустить из Полтавской и Черниговской областей Украины. Предположительно, ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый». В результате ударов на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, заявил губернатор региона Ростислав Гольдштейн. На место прибыли сотрудники экстренных служб, никто из людей не пострадал.

Ранее после ракетной атаки на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны.
 
