Министр ЦАР осудил Киев за подготовку террористов в Африке

Подготовка Киевом террористов на африканском континенте возмутительна и не имеет оправданий. Об этом заявил РИА Новости глава минобороны ЦАР (Центральноафриканская Республика) Клод Рамо Биро.

Он сообщил, что ЦАР получает оперативную информацию от соседей и уделяет этому вопросу пристальное внимание. По словам Биро, власти ЦАР на данный момент не располагают информацией о подобных инцидентах на территории республики. По непроверенным данным, украинские военные занимаются подготовкой террористов в Алжире, Чаде и Мавритании.

«Затем эти террористы проникают через сопредельные государства к нам», — уточнил собеседник агентства.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. По ее словам, Киев стимулирует террористическую активность «в дружественных нам африканских государствах». Захарова уточнила, что связи Украины с африканскими террористами были подтверждены пресс-секретарем Главного управления разведки минобороны Украины Андреем Юсовым и послом Украины в Сенегале Юрием Пивоваровым.

Ранее в МИД РФ узнали о планах США пополнить ряды ВСУ наемниками одной из стран Азии.