На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр ЦАР осудил Киев за подготовку террористов в Африке

Глава минобороны ЦАР Биро: подготовка Киевом террористов в Африке возмутительна
close
Goran Tomasevic/Reuters

Подготовка Киевом террористов на африканском континенте возмутительна и не имеет оправданий. Об этом заявил РИА Новости глава минобороны ЦАР (Центральноафриканская Республика) Клод Рамо Биро.

Он сообщил, что ЦАР получает оперативную информацию от соседей и уделяет этому вопросу пристальное внимание. По словам Биро, власти ЦАР на данный момент не располагают информацией о подобных инцидентах на территории республики. По непроверенным данным, украинские военные занимаются подготовкой террористов в Алжире, Чаде и Мавритании.

«Затем эти террористы проникают через сопредельные государства к нам», — уточнил собеседник агентства.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. По ее словам, Киев стимулирует террористическую активность «в дружественных нам африканских государствах». Захарова уточнила, что связи Украины с африканскими террористами были подтверждены пресс-секретарем Главного управления разведки минобороны Украины Андреем Юсовым и послом Украины в Сенегале Юрием Пивоваровым.

Ранее в МИД РФ узнали о планах США пополнить ряды ВСУ наемниками одной из стран Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами