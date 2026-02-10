Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Одесской области более 95 тысяч человек остались без электроснабжения

Глава ОВА Кипер: более 95 тысяч жителей Одесской области остались без света
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Одесской области пропало электроснабжение для более чем 95 тысяч жителей региона в 42 населенных пунктах. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Самая сложная ситуация в Килии. Здесь более 200 домов, в которых проживают девять тысяч человек, нет газа и централизованного теплоснабжения. Отопление возможно только при наличии электричества. Без света — это тысячи холодных домов», — написал глава ОВА.

Кипер добавил, что в регион направили семь генераторов, восемь тепловых пушек и пять полевых кухонь. По его словам, энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Несколькими часами ранее Кипер сообщил, что на объекте энергетической инфраструктуры в Одесской области произошел пожар. Он уточнил, что поврежденное сооружение расположено на юге региона. По словам главы ОВА, в трех общинах региона произошло частичное отключение света. В связи с этим объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

Ранее жители города на юго-востоке Украины остановили движение машин из-за отсутствия света.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!