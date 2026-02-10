В Одесской области более 95 тысяч человек остались без электроснабжения

В Одесской области пропало электроснабжение для более чем 95 тысяч жителей региона в 42 населенных пунктах. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Самая сложная ситуация в Килии. Здесь более 200 домов, в которых проживают девять тысяч человек, нет газа и централизованного теплоснабжения. Отопление возможно только при наличии электричества. Без света — это тысячи холодных домов», — написал глава ОВА.

Кипер добавил, что в регион направили семь генераторов, восемь тепловых пушек и пять полевых кухонь. По его словам, энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Несколькими часами ранее Кипер сообщил, что на объекте энергетической инфраструктуры в Одесской области произошел пожар. Он уточнил, что поврежденное сооружение расположено на юге региона. По словам главы ОВА, в трех общинах региона произошло частичное отключение света. В связи с этим объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

Ранее жители города на юго-востоке Украины остановили движение машин из-за отсутствия света.