Стало известно, что командир «Арбата» погиб на СВО за несколько дней до свадьбы

Военкор Живой: погибший на СВО командир Абрек не дожил несколько дней до свадьбы
zizdok/Telegram

Командир армянского батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек, погибший при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции (СВО), всего несколько дней не дожил до собственной свадьбы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный журналист Алексей Живов.

«За несколько дней до своей долгожданной свадьбы погиб достойный сын России и Армении — Айк Гаспарян, позывной Абрек», — написал он.

По словам военкора, боец в течение трех лет участвовал в штурмах в зоне проведения СВО.

О гибели военнослужащего стало известно 9 февраля. Гаспарян начинал службу в рядах ЧВК «Вагнер», принимал участие в боях за Бахмут. В 2023 году боец был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За отвагу». С 2023 года возглавлял армянский батальон «Арбат». До участия в спецоперации он был профессиональным бойцом ММА и работал тренером.

Ранее герой России Муслимов погиб в зоне СВО.
 
